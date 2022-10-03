Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası açıkladığı 75 baz puan faiz artırımı ile birlikte altın fiyatları yönünü aşağı çevirmişti. Geçen haftanın son işlem gününde, yatay bir seyir izleyerek günü 987 liradan tamamlayan altının gram fiyatı yeni haftada yönünü yukarı çevirdi. Analistler, yüksek enflasyon ve faiz ortamının küresel ekonomide toparlanmayı geciktireceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti. İşte, 3 Ekim 2022 Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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