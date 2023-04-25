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Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Nisan 2023 Salı gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda ons altının 2 bin doları aşmasıyla gram altın 1260 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Değer kaybetmeye başlayan altın fiyatları yeniden hareketlendi. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerinin ardından yatırımcıların gözü "Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?" sorusuna çevrildi. İşte 25 Nisan 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları son durum...

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  • Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 25 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanmasının tahvil talebini arttırdığını belirten analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda da faiz artışına gidebileceği öngörülerinin önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.

    Analistler, Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 85 seviyesinde bulunduğunu aktararak, ABD'de açıklanacak konut piyasasına ilişkin verilerin ekonomik aktiviteye yönelik daha net sinyaller vermesinin öngörüldüğünü bildirdi.

    Bugün ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 25 Nisan 2023 Salı altın fiyatları alış-satış rakamları...

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  • Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 25 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.241,13

    1.241,27

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 25 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.988,52

    1.988,94

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 25 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.985,28

    2.029,05

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 25 Nisan 2023 güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    7.942,98

    8.093,25

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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