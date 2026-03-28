Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 28 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları yeniden yükselişte!! İşte 28 Mart 2026 güncel altın fiyatları ile alış-satış tablosu

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, devam eden enflasyon endişeleriyle tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürüyor. Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve tansiyonun daha geniş çevrelere yayılarak bir süre daha süreceği endişeleri piyasalar üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Mart 2026 altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtmesinin ardından dolar endeksinde görülen düşüş altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Mart 2026 Cumartesi altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.417,41

        Satış: 6.418,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.491,71

        Satış: 4.496,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.267,85

        Satış: 10.493,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.071,41

        Satış: 41.846,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.979,00

        Satış: 45.285,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.471,53

        Satış: 20.987,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.071,41

        Satış: 41.846,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.458,41

        Satış: 44.592,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.613,47

        Satış: 4.858,83

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.016,14

        Satış: 6.350,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        İşte en pahalı transferler!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
