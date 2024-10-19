Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 20 Ekim 2024 tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2 bin 995 liradan, çeyrek altın fiyatı 4.897 liradan işlem görüyor. İşte 20 Eylül altın fiyatları son durum
Altın fiyatları son dakika hareketliliği bugüne yükselişle başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki gelişmeler canlı altın fiyatlarındaki son durumu etkiliyor. Bugün altın alımı ve satımı yapacaklar, "Bugün Altın fiyatları ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 20 Ekim 2024 güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2024
19 Ekim Cumartesi günü çeyrek altın fiyatı 4.791,32 TL'den işlem görüyor. En çok tercih edilen gram altın fiyatı ise alış 2,994 satış 2.995 TL’den güne başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.994
Satış: 2.995
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.791
Satış: 4.897
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.720
Satış: 2.772
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.165
Satış: 19.530
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.823
Satış: 2.987
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.184
Satış: 20.397
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.679
Satış: 2.553
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.552
Satış: 9.795