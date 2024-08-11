Güncel gelişmeleri ile takip edilen altın fiyatları yükselişi sürüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,670.01 liradan 2,582.50 liraya yükselerek değer yüzde 54,64 değer kazancı yaşamıştı. Yatırımcılar günlük ya da haftalık olarak altın fiyatlarını kontrol ediyor. Peki 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte canlı altın fiyatları