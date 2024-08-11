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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişi sürüyor! Canlı altın grafiği nasıl? 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları hafta sonu dahil olmak üzere son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Altın üzerinden alım satım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. En son çeyrek altın 4 bin 188 liraya yükselmişti. Peki 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira? İşte altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 07:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 07:29
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        1

        Güncel gelişmeleri ile takip edilen altın fiyatları yükselişi sürüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,670.01 liradan 2,582.50 liraya yükselerek değer yüzde 54,64 değer kazancı yaşamıştı. Yatırımcılar günlük ya da haftalık olarak altın fiyatlarını kontrol ediyor. Peki 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte canlı altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.617,63

        Satış: 2.618,26

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.188,21

        4.280,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.430,89

        Satış: 2.431,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.494,55

        Satış: 17.940,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.421,50

        Satış: 1.860,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.752,86

        Satış: 17.071,05

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.350,25

        Satış: 8.561,71

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.752,86

        17.071,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.405,44

        Satış: 2.544,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        12
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