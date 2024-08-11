Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları hafta sonu dahil olmak üzere son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Altın üzerinden alım satım yapmak isteyenler bugün altın fiyatları ne kadar oldu merak ediyor. En son çeyrek altın 4 bin 188 liraya yükselmişti. Peki 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç lira? İşte altın fiyatları son durum
Güncel gelişmeleri ile takip edilen altın fiyatları yükselişi sürüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,670.01 liradan 2,582.50 liraya yükselerek değer yüzde 54,64 değer kazancı yaşamıştı. Yatırımcılar günlük ya da haftalık olarak altın fiyatlarını kontrol ediyor. Peki 11 Ağustos bugün tam altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte canlı altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.617,63
Satış: 2.618,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.188,21
4.280,85
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.430,89
Satış: 2.431,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.494,55
Satış: 17.940,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.421,50
Satış: 1.860,45
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.752,86
Satış: 17.071,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.350,25
Satış: 8.561,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.752,86
17.071,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.405,44
Satış: 2.544,12