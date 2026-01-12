12 Ocak Pazartesi altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Alım satım yaparak kar elde etmek isteyen yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmasını koruyor. En son gram altın 6,359 liradan, çeyrek 10.140 TL’den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı