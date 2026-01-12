Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları yükselişte! 12 Ocak 2026 Yeni haftada 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 12 Ocak 2026 Yeni haftada 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği anlık değişirken en son ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere altın türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki 12 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, canlı ve güncel Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

        Giriş: 12.01.2026 - 07:23 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:41
        1

        12 Ocak Pazartesi altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Alım satım yaparak kar elde etmek isteyen yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceğine yönelik piyasa öngörüleri, altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlardan biri olmasını koruyor. En son gram altın 6,359 liradan, çeyrek 10.140 TL’den işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.357,4510

        Satış: 6.358,2340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.508,39

        Satış: 4.510,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.173,5200

        Satış: 10.397,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.530,2200

        Satış: 41,293,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.365,00

        Satış: 41.521,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.939,12

        Satış: 20.441,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.003,53

        Satış: 40.758,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.945,71

        Satış: 43.001,85

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.775,00

        Satış: 6.031,61

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.495,09

        Satış: 4.460,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 101.844,00

        Satış: 102.883,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

