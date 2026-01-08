Habertürk
        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 8 Ocak 2026 Perşembe güncel altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın ile çeyrek fiyatı

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir! 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol arzının gelecekte artabileceğine ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, petrol fiyatları bu gelişmelerden dolayı gerilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş başta enflasyonla mücadele olmak üzere merkez bankalarına politika alanı tanırken, kıymetli metallere ulaşım maliyetlerinin de gerilemesini sağlıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 8 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları

        Giriş: 08.01.2026 - 00:04 Güncelleme: 08.01.2026 - 00:04
        1

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 345 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.158,6310

        Satış: 6.159,4200

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.473,30

        Satış: 4.474,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.854,4500

        Satış: 10.071,2100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.414,6400

        Satış: 40.158,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.982,00

        Satış: 41.326,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.638,36

        Satış: 20.133,30

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.399,85

        Satış: 40.143,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.906,82

        Satış: 42.962,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.470,78

        Satış: 4.621,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.734,27

        Satış: 6.001,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
