Altın geriledi! 26 Mayıs 2026 bugün tam, çeyrek, gram altın ne kadar? Arife günü canlı altın fiyatları
Altın fiyatları 26 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon baskısının artabileceği ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği endişelerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında geri çekilme yaşanırken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte güncel altın alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.678,2400
6.678,9340
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.537,65
4.538,60
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.682,2300
10.917,3000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.727,3400
43.540,5500
TAM ALTIN FİYATI
43.560,00
43.951,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.313,46
21.850,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.760,54
43.568,07
ATA ALTIN FİYATI
44.533,83
45.664,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.661,15
4.880,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.093,62
6.382,94
GREMSE ALTIN FİYATI
108.517,00
109.912,00