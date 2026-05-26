Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN GERİLEDİ! 26 Mayıs 2026 Salı altın fiyatları ile gram altın bugün ne kadar? Arife günü canlı altın fiyatları

        Altın geriledi! 26 Mayıs 2026 bugün tam, çeyrek, gram altın ne kadar? Arife günü canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları 26 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları, küresel piyasalarda enflasyon baskısının artabileceği ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği endişelerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında geri çekilme yaşanırken, gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte güncel altın alış-satış rakamları...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:15 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükseliş altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon ve faiz beklentilerini etkilerken altın fiyatlarında düşüş görüldü. 26 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. İşte 26 Mayıs Salı altın fiyatlarında güncel gelişmeler...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.678,2400

        6.678,9340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.537,65

        4.538,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.682,2300

        10.917,3000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.727,3400

        43.540,5500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.560,00

        43.951,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.313,46

        21.850,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.760,54

        43.568,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.533,83

        45.664,48

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.661,15

        4.880,96

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.093,62

        6.382,94

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.517,00

        109.912,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Sibel Kekilli evlendi
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
