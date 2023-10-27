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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika: Gram altın 1800 lira sınırını geçti! 26 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Altın haftayı rekorla kapatıyor! Son dakika: Gram altın 1800 lira sınırını geçti!

        Altın fiyatları 27 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırını aştı. Çeyrek altın ise 3 bşn lira sınırına olan tırmanışını sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 27 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 08:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:24
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        1

        ALTIN REKOR KIRDI! Altın fiyatları 27 Ekim Cuma yani haftanın son iş gününe rekorla başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edilen rakamları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan güncel 27 Ekim altın fiyatları alış satış tablosu...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.801,74

        1.802,01

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.987,39

        1.987,61

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.882,78

        2.946,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.531,12

        11.749,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.747,54

        5.892,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.531,12

        11.749,10

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.108,18

        12.409,93

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.020,91

        1.215,65

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.673,23

        1.774,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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