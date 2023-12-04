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        Haberler Televizyon ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR 2023 | 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kimler, hangi kategorilerde aldı?

        Altın Kelebek'in kazananları belli oldu! İşte 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kazananlar...

        49. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü isimler; yılın en iyisi dizisi, yarışma programı, en iyi erkek ve kadın oyuncusu ve sanatçısı kategorilerinde ödül aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü Yargı dizisiyle Pınar Deniz alırken, en iyi erkek oyuncu ödülünü ise Dilek Taşı dizisi, Kulüp ve Terzi dizileri ile Salih Bademci aldı. İşte 49. Panten Altın Kelebek ödül törenini kazananların listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:31
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        49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni, 3 Aralık 2023 Pazar akşamı ekrana geldi. sinema, televizyon ve müzik alanının enlerinin belirlendiği törenin sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran üstlendi. Zorlu PSM’de gerçekleştirilen 49. Pantene Altın Kelebek ödülleri; en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi dizi, en iyi çocuk oyuncu, en iyi şarkıcı, en iyi komedi dizisi, en iyi ınfluencer, en iyi rapçi kategorilerinde sahiplerini buldu. İşte 2023 yılı 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kazanan isimler...

        2

        ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

        Geleneksel Altın Kelebek Ödülleri'nin kırk dokuzuncu töreni 3 Aralık 2023 Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

        3

        Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunumuyla ekrana gelen 49. Pantene Altın Kelebek Ödüllerini kazananlar belli oldu. İşte, Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar;

        4

        BAŞARI ÖDÜLÜ YARGI'NIN!

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Başarı Ödülü Yargı’nın oldu.

        5

        EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Arabesk Fantezi Müzik Erkek Şarkıcı Hakan Altun oldu

        6

        EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı Semicenk oldu.

        7

        EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Çocuk Oyuncu Ada Erma oldu.

        8

        EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Dizi Çifti Aile diziis ile Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

        9

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Salih Bademci, Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

        10

        EN İYİ ERKEK ŞARKICI

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Erkek Şarkıcı Edis seçildi.

        11

        EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi İnternet Dizisi Kulüp oldu.

        12

        EN İYİ KADIN ŞARKICI

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Kadın Şarkıcı ödülü Melike Şahin'in oldu.

        13

        EN İYİ MÜZİK GRUBU

        Pantene Altın Kelebek 2023 En İyi Müzik Grubu Madrigal seçildi.

        14

        YILIN ŞARKISI

        Pantene Altın Kelebek 2023 Yılın Şarkısı – Pişman Değilim (Semicenk feat. Doğu Swag) oldu.

        15

        EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Arabesk Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı Ödülü Derya Bedavacı’nın oldu.

        16

        EN İYİ DİZİ

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Dizi Ödülü Yalı Çapkını’nın oldu.

        17

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Pınar Deniz’in oldu.

        18

        EN İYİ RAPÇİ

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Rap Sanatçı Ödülü BLOK3’ün oldu.

        19

        EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu Ödülü Kerem Bürsin’in oldu.

        20

        EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Ödülü Hafsanur Sancaktutan’ın oldu.

        21

        EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Romantik Komedi Dizisi Ödülü Ya Çok Seversen’in oldu.

        22

        EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde En İyi Yarışma Programı Ödülü MasterChef Türkiye’nin oldu.

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        YILDIZI PARLAYANLAR

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü Özge Yağız, Sıla Türkoğlu, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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