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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Altın madalya Çin'in oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Altın madalya Çin'in oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik yüzme akrobatik takım kategorisi finallerinde kazanan Çin oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:30
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        Artistik yüzmede zafer Çin'in!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik yüzme akrobatik takım kategorisinde finaller yapıldı.

        Paris Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmalarda Çin, 996.1389 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

        Müsabakalarda 914.3421 puan toplayan ABD gümüş madalya kazanırken, İspanya ise 900.7319'luk derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

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