Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında altın bulunması heyecan yarattı. Peki, altın madeni nerede bulundu? Sahasında altın bulunan Gübretaş nerede? İşte detaylar...

ALTIN MADENİ NEREDE BULUNDU? GÜBRETAŞ NEREDE?

Şirkete ait maden sahası Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunuyor. Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarında 3.5 milyon onsluk rezerve ulaşıldı. Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında bulunan altın rezervi 6 milyar dolar değerinde.

GÜBRETAŞ FABRİKALARI HAKKINDA

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi (GÜBRETAŞ); Şirket, 6 Kasım 1952 tarihinde dönemin Bakanlar Kurulu, tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik etmek amacıyla Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin (GÜBRETAŞ) kurulması kararını almış, ancak şirket resmi olarak 1953 yılında faaliyete geçmiştir.

Türk çiftçisinin kimyevi gübrelerden yararlanarak yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde etmesi fikrinden yola çıkılarak, Ziraat Bankası öncülüğünde Zirai Donatım Kurumu, Şeker Fabrikaları, Sümerbank, Etibank, Makine Kimya Endüstrisi ve Fertilizer Corporation of Amarica A.G. şirketinin ortaklığıyla Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi kurulmuştur.

1990 yılında Ziraat Bankası’nda bulunan GÜBRETAŞ hisselerini, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği satın almıştır. 1994 yılında İskenderun Tesisleri’nde sıvı gübre pilot tesisleri kurulmuş ve

deneme üretimleri başlatılmıştır.

2002 yılı Satış açısından dönüm noktası olmuştur. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile bayilik

protokolü imzalanmıştır. Böylece GÜBRETAŞ, ana hissedarı Tarım Kredi Kooperatiflerinin gübrede tek tedarikçisi olmuştur.

GÜBRETAŞ, küresel bir marka olma yolunda 2008 yılına büyük bir yurtdışı yatırımı gerçekleştirmiş, liderliğini yaptığı konsorsiyum İran’ın en büyük petrokimya tesisleri olan Razi Petrochemical Co. Şirketini satın almıştır. Türkiye’nin en büyük yurtdışı sanayi yatırımı olan bu girişim, GÜBRETAŞ’ı sektöründe bir dünya şirketi yapma hedefinin ilk adımı olmuştur.

Manisa’da 2007 yılında satın alınan zirai ilaç fabrikası, bitki koruma ürünlerinin üretimini ve ticaretini

yapmak amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri stratejik ortaklığı ile TARKİM Bitki Koruma A.Ş. olarak

2009 yılında faaliyetine başlamış ve GÜBRETAŞ’ın iştirak ettiği şirketlerin arasına girmiştir.

2010 yılında Fortune dergisinin yayınladığı araştırmada son 3 yıllık verilere göre “Türkiye’nin en hızlı

büyüyen şirketi” seçilmiştir. İran’daki bağlı ortaklığı Razi Petrokimya bünyesinde Raintrade Dış Ticaret

A.Ş. kurulurken, NEGMAR Denizcilik A.Ş. bünyesine ise İstanbul Lines ve Etis Lojistik firmaları

katılmıştır.