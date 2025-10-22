Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN REKOR SEVİYEDEN GERİLEDİ! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? İşte 22 Ekim canlı altın fiyatları

        Altın rekor seviyeden geriledi! 22 Ekim Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri ve güçlü güvenli liman talebiyle önceki seansta rekor kırmasının ardından, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. Altının ons fiyatı TSİ an itibarıyla 4.277 dolar seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda gram altın ise 5.635 liradan işlem görüyor. İşte 22 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 00:07 Güncelleme: 22.10.2025 - 00:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları 22 Ekim Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. An itibarıyla çeyrek altın 9.018 liradan, 22 ayar bilezik 5.496 liradan alıcı buluyor. Peki serbest piyasa verilerine göre bugün 14 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Ekim 2025 altın fiyatları alış satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.635,6190

        Satış: 5.636,3070

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.276,97

        Satış: 4.277,98

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.018,5100

        Satış: 9.216,9200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.067,9600

        Satış: 36.748,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.329,00

        Satış: 39.742,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.983,71

        Satış: 18.437,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.087,56

        Satış: 36.775,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.229,68

        Satış: 41.243,31

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.328,38

        Satış: 4.466,06

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.496,91

        Satış: 5.769,02

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 97.960,00

        Satış: 99.202,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        TSK'nın 3 ülkedeki görev süresi uzatıldı
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...