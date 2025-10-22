Canlı altın fiyatları 22 Ekim Çarşamba günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Altın, salı günü yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle hafif geriledi. An itibarıyla çeyrek altın 9.018 liradan, 22 ayar bilezik 5.496 liradan alıcı buluyor. Peki serbest piyasa verilerine göre bugün 14 ayar bilezik, tam, yarım, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Ekim 2025 altın fiyatları alış satış tablosu…