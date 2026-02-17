Canlı
        Altın yeniden düşüşe geçti: 17 Şubat 2026 Salı bugün güncel altın alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, altın ons ne kadar?

        Altın yeniden düşüşe geçti: 17 Şubat 2026 Salı bugün güncel altın alış-satış tablosu

        ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi cuma günü altın fiyatlarını desteklerken, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kar satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde fiyatlarda düşüşler öne çıkıyor. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 17 Şubat 2026 Salı bugün altın fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 07:21 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:21
        1

        Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor. Küresel dalgalanmalar beraberinde altın fiyatlarına aşağı yukarı desteklemeye başladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.965,1340

        Satış: 6.966,0470

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.943,07

        Satış: 4.944,95

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.140,2200

        Satış: 11.385,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.565,0300

        Satış: 45.406,9500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.005,00

        Satış: 47.442,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.232,38

        Satış: 22.792,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.604,15

        Satış: 45.446,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.150,12

        Satış: 49.388,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.959,67

        Satış: 5.231,29

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.578,72

        Satış: 6.894,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

