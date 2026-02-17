Altın yeniden düşüşe geçti: 17 Şubat 2026 Salı bugün güncel altın alış-satış tablosu
ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi cuma günü altın fiyatlarını desteklerken, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kar satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde fiyatlarda düşüşler öne çıkıyor. Peki bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 17 Şubat 2026 Salı bugün altın fiyatları
Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor. Küresel dalgalanmalar beraberinde altın fiyatlarına aşağı yukarı desteklemeye başladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 17 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.965,1340
Satış: 6.966,0470
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.943,07
Satış: 4.944,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.140,2200
Satış: 11.385,3300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 44.565,0300
Satış: 45.406,9500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.005,00
Satış: 47.442,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.232,38
Satış: 22.792,87
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 44.604,15
Satış: 45.446,34
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.150,12
Satış: 49.388,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.959,67
Satış: 5.231,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.578,72
Satış: 6.894,96