        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi

        Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi

        Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi gözünü ikramiye zammına çevirdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliye 2026 yılında ikramiye ödenecek. 2025 yılında artırılarak 4 bin TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? İşte, 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin bilgiler

        Giriş: 17.02.2026 - 15:44 Güncelleme: 17.02.2026 - 15:44
        Bayram ikramiyesi için sabırsızlık başladı. Bu yılın ilk bayram ikramiyeisni alacak olan vatandaşlar, Bayram ikramiyesi ödeme tarihi planını merak ediyor. Peki 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak? İşte konuya ilişkin son güncel durum

        2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

        2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması, 2025 yılında yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin TL seviyesine yükseltilmişti. 2026 yılı için ise ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

        BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

        Bayram ikramiyesi ödemesinden yalnızca emekliler değil, farklı hak sahipleri de yararlanıyor.

        İkramiye alabilecek gruplar şöyle:

        SGK'dan emekli aylığı alanlar

        Yaşlılık, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

        Ölüm aylığı ve ölüm geliri alan hak sahipleri

        Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

        Şehit yakınları ve gaziler

        Muharip gaziler

        Güvenlik korucuları

        Şampiyon sporcular

        Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

        ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ramazan Bayramı’nın 20–22 Mart tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, zamlı ikramiyelerin Mart ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılması planlanıyor. Ödemelerin 9–19 Mart tarih aralığında yapılması öngörülüyor. Kesin takvim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.

