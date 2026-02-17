Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? 2026 Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi

Bayram ikramiyesi için sabırsızlık başladı. Bu yılın ilk bayram ikramiyeisni alacak olan vatandaşlar, Bayram ikramiyesi ödeme tarihi planını merak ediyor. Peki 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak? İşte konuya ilişkin son güncel durum