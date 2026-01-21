Altın yükselişini sürdürüyor! İşte 21 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesiyle sarı metal yeni bir rekor seviyesine ulaşırken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. Altının ons fiyatı 4 bin 731 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları alış-satış rakamları yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesi sarı metaldeki yükselişi destekleyen unsur oldu. Altın Salı günü ons başına 4 bin 731 dolardan işlem görüyor. İşte 21 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.583,8910
Satış: 6.584,6850
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.730,82
Satış: 4.731,58
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.536,4300
Satış: 10.768,3300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.147,5200
Satış: 42.942,9600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.255,00
Satış: 43.539,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.005,59
Satış: 21.534,97
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.142,87
Satış: 42.938,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.919,55
Satış: 45.024,08
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.668,59
Satış: 4.844,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.056,96
Satış: 6.329,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.863,00
Satış: 108.991,00