Altın fiyatları alış-satış rakamları yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesi sarı metaldeki yükselişi destekleyen unsur oldu. Altın Salı günü ons başına 4 bin 731 dolardan işlem görüyor. İşte 21 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!