        ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 21 Ocak altın fiyatları canlı

        Altın yükselişini sürdürüyor! İşte 21 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesiyle sarı metal yeni bir rekor seviyesine ulaşırken, gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledi. Altının ons fiyatı 4 bin 731 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 21 Ocak 2026 Çarşamba 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 00:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 00:03
        1

        Altın fiyatları alış-satış rakamları yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer almaya devam ediyor. Özellikle düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar, "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu körüklemesi sarı metaldeki yükselişi destekleyen unsur oldu. Altın Salı günü ons başına 4 bin 731 dolardan işlem görüyor. İşte 21 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.583,8910

        Satış: 6.584,6850

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.730,82

        Satış: 4.731,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.536,4300

        Satış: 10.768,3300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.147,5200

        Satış: 42.942,9600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.255,00

        Satış: 43.539,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.005,59

        Satış: 21.534,97

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.142,87

        Satış: 42.938,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.919,55

        Satış: 45.024,08

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.668,59

        Satış: 4.844,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.056,96

        Satış: 6.329,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.863,00

        Satış: 108.991,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
