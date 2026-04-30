Altında Fed etkisi! 30 Nisan altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları, üç günlük düşüş serisinin ardından gelen alım fırsatlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit tutsa da politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıkları piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte "canlı altın fiyatları", "altın alış satış fiyatları" ve "bugün altın ne kadar" soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Peki, 30 Nisan 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne durumda? İşte güncel ve canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.598,3920
6.599,2790
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.576,39
4.577,26
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.557,6600
10.790,0800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.230,6400
43.028,3400
TAM ALTIN FİYATI
42.875,00
43.354,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.047,46
21.577,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.226,87
43.023,93
ATA ALTIN FİYATI
43.351,68
44.452,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.601,12
4.807,01
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.996,08
6.274,86
GREMSE ALTIN FİYATI
106.775,00
108.716,00