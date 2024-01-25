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        Haberler Ekonomi Altın ALTINDA YÜKSELİŞ | Son dakika: Faiz kararı sonrası altın yükselişini sürdürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Faiz kararı sonrası altında son durum! 25 Ocak çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü faiz kararı sonrası en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında yer alıyor. Güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:38
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        1

        Altın fiyatları 25 Ocak Perşembe günü faiz kararı sonrası yükselişini sürdüryor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekti. Güne bin 960 lira seviyesinde başlayan gram altın faiz kararı sonrası bin 965 lira, çeyrek altın ise faiz kararı sonrası 3 bin 215 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        25 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.964,87

        1.965,12

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.018,02

        2.018,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.144,24

        3.213,39

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.575,36

        12.813,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.269,14

        6.426,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.575,36

        12.813,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.538,79

        13.875,70

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,39

        1.466,28

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.864,14

        1.968,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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