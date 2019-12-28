Maçtan dakikalar
19. dakikada gelişen Altınordu atağında defans arkasına atılan topa çıkan Menemenspor kalecisi Selmani, topu ıskalarken pozisyonun devamında topla buluşan Hüseyin Atakan’ın şutunu Menemenspor defansı kornere çıkardı.
20. dakikada Menemenspor ceza sahasında gelişen pozisyonda Ercan’ın müdahalesiyle yerde kalan Kerim’in pozisyonuna hakem penaltı kararı verdi.
21. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Okan Derici, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
24. dakikada gelişen Altınordu atağında sağ kanattan Kerim Avcı’nın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl Koç’un şutunu Kaleci Selmani kurtardı.
30. dakikada Hüseyin Atakan’ın sağ kanattan ortadasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Anıl Koç, topun gelişine vurdu ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
57. dakikada Alberk Koç’un ceza sahası dışından vurduğu şutta Kaleci Erhan topu kornere çeldi.
87. dakikada Sikiru’nun ceza sahası dışından vurduğu pozisyonda Kaleci Erhan topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kutluhan Bilgiç , Hüseyin Aylak , Bersan Duran
Altınordu: Erhan Erentürk , Kerim Alıcı , Sinan Osmanoğlu , Ravil , Ufuk Budak , Muhammed Mert (Yusuf Arslan dk. 85 ?),Oğulcan Ülgün , Okan Derici (Burak İnce dk. 71 ),Hüseyin Üner , Anıl Koç (Onur Taha dk. 62 ),Yasin Ozan
Yedekler: Ali Emre, Kahraman Demirtaş, Berkay Samancı, Ali Mert, Muzaffer Kocaer, Fatih Aktay
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Menemenspor: Selmani , Canberk Aydın (Sikiru Olatunbosun dk. 79 ),Ercan Coşkun , Alberk Koç , Mehmet Boztepe (Hüseyin Çolak dk. 70 ),Ali Keten (Diakite dk. 77 ),Mustafa Çeçenoğlu , Murat Erdemir , Tayfun Aydoğan , Taşkın Çalış , Ali Özgün
Yedekler: Amir Güren, Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Halil İbrahim Sönmez, Onoka
Teknik Direktör: Cenk Laleci
Gol: Okan Derici (dk. 21 pen.) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Ercan Coşkun (dk. 90+4) (Menemenspor)
Sarı Kartlar: Ali Özgün, Tayfun Aydoğan, Diakite (Menemenspor),Kerim Alıcı, Okan Derici, Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu (Altınordu)
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