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Altınordu'da endişeye yer yok

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybedip düşme hattından çıkamayan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman değerlendirmelerde bulundu.SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybedip düşme hattından çıkamayan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman değerlendirmelerde bulundu.

Altınordu'da endişeye yer yok

Pazartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edeceklerini hatırlatan Kahraman, "Ligde inişli çıkışlı bir grafik oldu. Bunu normal görüyoruz. Çünkü hem genç oyuncularımızı adapte etmeye çalışıyoruz hem de sistemimizi yerleştiriyoruz. Bu süreçte iniş de olur çıkış da. Endişeye yer vermiyoruz" dedi.


Manisa FK ile oynayacakları maçın kendileri için milat olacağını belirten genç teknik adam, "Son kaybettiğimiz maçlarda ya bireysel hatalar yaptık ya da golleri duran toplardan yedik. Yeni Malatya maçında 3 bireysel hata yaptık. Altay derbisinde yine duran top ve hata sonucu goller yedik. Eyüpspor ve Adanaspor karşılaşmaları da aynı seneryo ile geçti. Biz bunlardan dersler çıkarıyoruz. Adanaspor maçında 14 kilit pasımız yerini bulmadı. O paslar isabetli olsa sonuç da farklı olabilirdi. Hepsini geliştireceğiz. Manisa FK maçı bizim hedef maçımız olacak ve takım çıkış yakalayacak" diye konuştu.

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