Morata'ya sürpriz talip!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata'ya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray’ın Milan’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol golcü Álvaro Morata’ya, La Liga ekiplerinden Getafe’nin talip olduğu öne sürüldü.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Getafe yaklaşan transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapmayı planlıyor.
Haberde Alvaro Morata’nın ise kariyerine başladığı kulübe dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Ailesine yakın olmak, istikrarlı bir futbol ortamında yer almak ve La Liga'da üst sıraları hedefleyen bir takımda forma giymenin, Morata’yı Getafe'yi tercih etme sebepleri olduğuna vurgu yapılıyor.
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 8 resmi maça çıkan Morata, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Oyuncunun olası bir ayrılık talebi durumunda Galatasaray yönetiminin bu isteğe olumlu yaklaşabileceği iddia ediliyor.
Getafe cephesinin, Milan ile Galatasaray arasında yapılan kiralık sözleşmenin detaylarını yakından takip ettiği ve Morata’nın çevresiyle iletişimde olduğu ifade ediliyor.
Galatasaray, Morata'nın kiralanması için Milan’a toplam 6 milyon euro ödeme taahhüdünde bulunmuştu.
2024-25 sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Morata’ya Ocak 2026’ya kadarki kısım için de 3 milyon euro ödeme yapacak.
Ayrıca Galatasaray’ın, 15 Ocak 2026’ya kadar 8 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.
Bu opsiyon kullanılmadığı takdirde, kiralık sözleşme 30 Haziran 2026’ya kadar uzatılabilecek ve bu durumda Morata’ya ek olarak 3 milyon euro daha ödeme yapılacak.
Kulüp, 10 Haziran 2026’ya kadar geçerli olan 9 milyon euroluk kesin satın alma opsiyonunu kullanırsa, Morata’ya 2026-2027 sezonu için 6 milyon euro garanti ücret ödemeyi taahhüt edecek.