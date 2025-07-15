Alzheimer hastası kadından 1 yıldır haber yok

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Dedeoğlu, geçen yıl 15 Temmuz'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dedeoğlu'ndan uzun süre haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

Yapılan incelemeler sonucu Dedeoğlu'nun Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana doğru yöneldiği tespit edildi. Bu bilgi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde ormanlık alanda günlerce arama yaptı. Bölge defalarca taranmasına rağmen, geçen zamanda Sabriye Dedeoğlu'ndan herhangi bir iz veya bilgiye ulaşılamadı.