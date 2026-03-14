Alzheimer riski yüzde 45 azaltılabiliyor

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) Bodrum Şubesi Başkanı Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Bodrum Esnaf ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) işbirliğiyle düzenlenen programa katıldı.

Yılmaz, hastalığın özellikle kadınlar üzerindeki etkisi ve korunma yollarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HASTALIĞIN EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ YAŞ"

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranının hızla arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Yaş ilerledikçe Alzheimer riski katlanarak artıyor. Korunma önlemleriyle hastalığın görülme riskini yüzde 45 azaltabiliyoruz" dedi.

Yılmaz, Türkiye'de 65 yaş üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 12 olduğunu, 2080'de bu oranın yüzde 25'e ulaşacağını söyledi.

Alzheimer vakalarının yalnızca yüzde 5-10'unda genetik geçiş görüldüğünü belirten Yılmaz, genetik vakaların genellikle daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.

İleri yaşın yanı sıra kadın cinsiyeti, düşük eğitim düzeyi, fazla kilo, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, inme ve diğer kalp-damar hastalıklarının da hastalık riskini artırdığını aktaran Yılmaz, uyku bozuklukları, uyku apnesi, hava kirliliği, işitme-görme kaybı, orta yaşta ağır depresyon geçirme ve sigara kullanımının da Alzheimer riskini artıran faktörler arasında olduğunu bildirdi.

TEDAVİ VE TAKİP GEREKTİRİYOR

Geçmişte Alzheimer'ın çoğu zaman "yaşa bağlı unutkanlık" olarak görülse de, günümüzde tanı yöntemlerinin geliştiğini belirten Yılmaz, beyin omurilik sıvısı incelemeleriyle Alzheimer patolojisinin net şekilde tespit edilebildiğini kaydetti.

Hastalığın utanılacak bir durum olmadığına dikkati çeken Yılmaz, Alzheimer'ın tansiyon veya diyabet gibi tedavi ve takip gerektiren bir hastalık olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Hastaların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle kadınların korunmasına yönelik farkındalık önemli" dedi.

AKDENİZ TİPİ BESLENME VE AKTİF YAŞAM ÖNERİSİ

Alzheimer'dan korunmada sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Yılmaz, Akdeniz tipi beslenme, düzenli uyku, işlenmiş gıdalardan uzak durma, zihinsel ve sosyal aktiviteler ile düzenli egzersizin riskin azaltılmasında etkili olduğunu söyledi.