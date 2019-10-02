'Amacı Olmayan Grup' toplandı

SugarWorkz yapımı 'Amacı Olmayan Grup' için şirketin ofisinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Ali Tanrıverdi'nin ilk kez yönetmenlik yaptığı filmde başrolleri Sarp Bozkurt, Naz Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Ali Barkın, Hülya Gülşen Irmak ve Hakan Bilgin paylaşırken Müfit Can Saçıntı, Derya Şensoy, Hande Katipoğlu, Ceyhun Yılmaz, Şevket Çoruh ve Didem Balçın konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre filmin yapımcısı ve Ali Tanrıverdi ile ortak senaristi Murat Şeker'in de katıldığı basın toplantısında 'Amacı Olmayan Grup'un çekilme amacı dile getirildi.

2013'te kurulan ve günümüzde yaklaşık 1 milyon üyesi bulunan bir sosyal medya oluşumu olan Amacı Olmayan Grup'tan yola çıkılarak hikâyeleştirilen filmde Ali Tanrıverdi ilk yönetmenlik deneyimini, oyuncular ise çekim sürecini anlattı.

Oyuncuların ortak paydası şu oldu; 'Son derece sorunsuz bir setti. Çekimlerin son gününde ağlayanlar oldu.'

'Onur' ile 'Sercan' amaçsız çıktıkları yolda binlerce gencin lideri olmalarıyla başlayan olayların beyazperdeye taşınacağı 'Amacı Olmayan Grup'un hikâyesi, hayatta hiçbir amacı olmayan gençlerin amaç edinmesi zemininin üzerine kurulu.

'Amacı Olmayan Grup'un basın toplantısında Murat Şeker yeni filmi 'Ya İstiklal Ya Ölüm'ün çekim hazırlıklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Fenerbahçeli futbolcuların Kurtuluş Savaşı sırasında ülkenin kurtuluşu için verdikleri mücadelenin film haline getirmeye hazırlanan Murat Şeker, çekimlere önümüzdeki yaz başlayacağını, oyuncu kadrosunu yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.