'Amadeus' Anadolu yollarında

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile 4 yıldır seyircinin ilgisiyle kapalı gişe sahnelenen 'Amadeus' adlı tiyatro oyunu, Anadolu turnesine çıktı. 16 - 17 Ağustos tarihlerinde Ankara’dan başlayan turne, sırasıyla Bursa, Antalya ve İzmir ile devam edecek.

'Amadeus', Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesini anlatıyor. 'Salieri' karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, 'Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı oyunda, Costanze karakterinde Ankara ve Bursa’da Özlem Öçalmaz, Antalya ve İzmir’de ise Dilan Çiçek Deniz yer alacak.

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Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment ortak yapımıyla tiyatroseverlerle buluşan 'Amadeus', 10 Ekim’de 5’inci sezona İstanbul Zorlu PSM’de 'merhaba' diyecek.

'Amadeus' Anadolu Turnesi

16 Ağustos 2023 Çarşamba... Oran Açıkhava Sahnesi Ankara / 21.00

17 Ağustos 2023 Perşembe... Oran Açıkhava Sahnesi Ankara / 21.00

7 Eylül 2023 Perşembe... Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu Bursa / 21.00

24 Eylül 2023 Pazar... Antalya Açıkhava Antalya / 21.00

25 Eylül 2023 Pazartesi... Antalya Açıkhava Antalya / 21.00

7 Ekim 2023 Cumartesi... Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu İzmir / 21.00

8 Ekim 2023 Pazar... Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu İzmir / 21.00

Oyun Hakkında:

18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler 'Wolfgang Amadeus Mozart' ile 'Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan, Peter Shaffer'in yazdığı, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği Amadeus oyununun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz / Özlem Öçalmaz (Constanze Weber) üstleniyor.

'Amedeus', kalabalık oyuncu kadrosu, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle 4 sezondur en çok ses getiren prodüksiyonlarından biri…

Dünya müzik tarihine yön veren deha 'Mozart', gündelik hayatında sıra dışı bir karakterdir. Yaşamı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen 'Mozart', adeta bir "tutunamayan" profili çizmektedir. 'Mozart’a göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Salieri ise ‘müziğin tanrısı’ kadar başarılı olamamaktadır. 'Mozart' ve 'Salieri' arasında zamanla farklı bir ilişki kurulacaktır. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan 'Mozart' ile 'Salieri’nin ilişkisine odaklı yapım olan 'Amadeus', sanat ile sanatçının kişiliği arasındaki ilişkiye odaklanan ve usta müzisyenin yaşamını, 'Salieri' üzerinden anlatan bir klasik.