Amanosların 'saklı hazinesi' Karaçay Saklı Şelalesi

Osmaniye'nin doğal zenginlikleri arasında yer alan Amanos Dağları'ndaki Karaçay Saklı Şelalesi, Akdeniz turizmine yeni bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen şelale, Amanos Dağları’nın eteklerinde doğayla iç içe bir atmosfer sunuyor.

Bölge özellikle doğa turizmi ve keşif rotaları arayan yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle debisi artan şelale hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor.

Gürül gürül akan suyun sesi, çevredeki yemyeşil bitki örtüsüyle birleşerek ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından bölgede 380 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, 2 adet asma köprü ve otopark alanları inşa edilerek, Osmaniye'nin turizm potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.