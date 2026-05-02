Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Amanosların 'saklı hazinesi' Karaçay Saklı Şelalesi

        Amanosların 'saklı hazinesi' Karaçay Saklı Şelalesi

        Osmaniye'nin doğal zenginlikleri arasında yer alan Amanos Dağları'ndaki Karaçay Saklı Şelalesi, görsel şölen sunuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amanosların 'saklı hazinesi'

        Osmaniye'nin doğal zenginlikleri arasında yer alan Amanos Dağları'ndaki Karaçay Saklı Şelalesi, Akdeniz turizmine yeni bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

        Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen şelale, Amanos Dağları’nın eteklerinde doğayla iç içe bir atmosfer sunuyor.

        Bölge özellikle doğa turizmi ve keşif rotaları arayan yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle debisi artan şelale hem görsel hem işitsel bir şölen sunuyor.

        Gürül gürül akan suyun sesi, çevredeki yemyeşil bitki örtüsüyle birleşerek ziyaretçilere huzurlu bir ortam sağlıyor.

        Osmaniye Belediyesi tarafından bölgede 380 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, 2 adet asma köprü ve otopark alanları inşa edilerek, Osmaniye'nin turizm potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de