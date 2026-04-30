Amasya'da kayıp olarak aranan 5 çocuk annesi sulama kanalında ölü bulundu
Amasya'da kayıp ihbarı yapılan Emine Aktürk'ün cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aktürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:06
Amasya'nın Suluova ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 5 çocuk annesi kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
BAŞÖRTÜSÜNE ULAŞILDI
AA'daki habere göre olay; Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Emine Aktürk'ten (60) sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
TARAMA YAPILDI
Su seviyesi düşürülen kanala giren dalgıçlar tarama yaptı.
KANALDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Drone ile de destek verilen arama çalışmaları sonucu kanalda Aktürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Aktürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
