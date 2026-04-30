        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da kayıp olarak aranan 5 çocuk annesi sulama kanalında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Amasya'da kayıp olarak aranan 5 çocuk annesi sulama kanalında ölü bulundu

        Amasya'da kayıp ihbarı yapılan Emine Aktürk'ün cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aktürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Sulama kanalında ölü bulundu
        Amasya'nın Suluova ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 5 çocuk annesi kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

        BAŞÖRTÜSÜNE ULAŞILDI

        AA'daki habere göre olay; Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Emine Aktürk'ten (60) sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        TARAMA YAPILDI

        Su seviyesi düşürülen kanala giren dalgıçlar tarama yaptı.

        KANALDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Drone ile de destek verilen arama çalışmaları sonucu kanalda Aktürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Aktürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

