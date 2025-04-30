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        Haberler Gündem Amasya'da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi: 1 gözaltı - Güncel haberler

        Amasya'da Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi: 1 gözaltı

        Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:15
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        Roma dönemine ait mini lahit ele geçirildi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aydır yaptığı çalışma sonucunda N.A. (51) isimli kişide mini lahit bulunduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin ikametinde ve minibüsünde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mini lahit ele geçirildi.

        Tarihi eser Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, N.A. ise gözaltına alındı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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