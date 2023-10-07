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        Amasya´da 2 ev, 2 garaj ve 1 samanlık yandı

        AMASYA´nın Göynücek ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:40
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        Amasya´da 2 ev, 2 garaj ve 1 samanlık yandı
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        AMASYA´nın Göynücek ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, dün akşam Göynücek ilçesi  Ayvalıpınar köyünde Ahmet Yıldız'a ait evde çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki diğer eve, 2 garaja ve samanlığa da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Amasya ile Göynücek ve Suluova belediyelerinin itfaiyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

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