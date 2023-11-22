Amasya´da hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı

AMASYA´nınTaşova ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam Taşova ilçesi Çambükü mevkisinde meydana geldi. Abdullah Hemşin´in kontrolünü yitirdiği 05 HH 069 plakalı hafif ticari araç, Orhan Özmen'in kullandığı 60 ES 570 plakalı kamyona, arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hemşin ağır yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hemşin, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor