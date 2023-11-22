Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya´da hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı

        AMASYA´nınTaşova ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya´da hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı: Sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA´nınTaşova ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam Taşova ilçesi Çambükü mevkisinde meydana geldi. Abdullah Hemşin´in kontrolünü yitirdiği 05 HH 069 plakalı hafif ticari araç, Orhan Özmen'in kullandığı 60 ES 570 plakalı kamyona, arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Hemşin ağır yaralandı.

        İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hemşin, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. 

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        Döviz getiren şirketlere ek vergi indirimi
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        270 kiloluk alem 4 parça olarak indirilecek
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        Pusu kurdular... Uzun namlulularla... Spor kulübü başkanına 33 kurşun!
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Eski ABD Dışişleri yetkilisinin sözleri tepki çekti
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Alacak kavgasında kan donduran cinayet!
        Alacak kavgasında kan donduran cinayet!
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz

        Benzer Haberler

        Amasya'da vize haftasında üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı
        Amasya'da vize haftasında üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba dağıtıldı
        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
        Amasya'da tedavisi tamamlanan puhu doğaya bırakıldı
        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
        Amasya'da 125 okul servis aracı denetlendi
        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
        Amasya'da çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu
        Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Amasya'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Amasya'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi