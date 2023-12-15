Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı

AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün uyuşturucu satışlarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyon düzenledi. 15 gözaltı kararının verildiği operasyonda, 2 mahalle ile 6 köyde belirlenen adresler arandı. 44 personel ile 1 narkotik arama köpeği 'Puslu'nun katıldığı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. M.B. adlı şüpheli aranırken, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından 13 şüpheli, serbest bırakıldı; 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.