Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı
AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.
AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün uyuşturucu satışlarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyon düzenledi. 15 gözaltı kararının verildiği operasyonda, 2 mahalle ile 6 köyde belirlenen adresler arandı. 44 personel ile 1 narkotik arama köpeği 'Puslu'nun katıldığı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. M.B. adlı şüpheli aranırken, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından 13 şüpheli, serbest bırakıldı; 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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