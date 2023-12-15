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        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı

        AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:30
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonu; 14 gözaltı
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        AMASYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün uyuşturucu satışlarına yönelik 'Duman-05' adlı operasyon düzenledi. 15 gözaltı kararının verildiği operasyonda, 2 mahalle ile 6 köyde belirlenen adresler arandı. 44 personel ile 1 narkotik arama köpeği 'Puslu'nun katıldığı operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı. M.B. adlı şüpheli aranırken, operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 adet 9 mm tabanca fişeği, 28 av tüfeği fişeği, 5 gram esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından 13 şüpheli, serbest bırakıldı; 1 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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