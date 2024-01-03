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        Kamyonette bulunan 120 kilo esrara 2 tutuklama

        AMASYA'dadurdurulan kamyonette ele geçirilen 120 kilogram esrar ile ilgili gözaltına alınan sürücü Muhammed Ç. (24) ile yanındaki Ersin B. (34), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:00
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        Kamyonette bulunan 120 kilo esrara 2 tutuklama
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        AMASYA'dadurdurulan kamyonette ele geçirilen 120 kilogram esrar ile ilgili gözaltına alınan sürücü Muhammed Ç. (24) ile yanındaki Ersin B. (34), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yol kontrolü sırasında Muhammed Ç. yönetimindeki 23 AE 768 plakalı kamyoneti, şüphe üzerine durdurdu. Muhammed Ç. ve araçtaki Ersin B.'nin çelişkili ifadeleri sonrası kamyonetin şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal parça ile kapatıldığı tespit edildi. Metal parçalar sökülerek yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa kısmında, taban sacı kaldırıldığında gizlenmiş 149 parça halinde, toplam 120 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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