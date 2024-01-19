Amasya´da zincirleme kaza: 3 yaralı

AMASYA´nın Suluova ilçesinde kargo aracı, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Suluova ilçesi Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. Feyzullah Aksu´nun virajda kontrolünü yitirdiği 52 ADR 639 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Furkan Aykır (25) yönetimindeki 05 ADM 713 plakalı otomobil de kaza yapan hafif ticari araca çarptı. İsmail Solmaz (42) yönetimindeki 52 ADR 639 plakalı kargo kamyonu da kazaya karışarak devrildi. Kazada 3 sürücü yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova ve Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.