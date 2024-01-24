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        Amasya'da, iki kardeşin oto yıkamacıdaki hırsızlığı kamerada

        AMASYA'da, M.D. (12) ve L.D. (14) adlı 2 erkek kardeşin, girdikleri oto yıkamacıda hırsızlık yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:00
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        Amasya'da, iki kardeşin oto yıkamacıdaki hırsızlığı kamerada
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        AMASYA'da, M.D. (12) ve L.D. (14) adlı 2 erkek kardeşin, girdikleri oto yıkamacıda hırsızlık yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Çelebi Mehmet Caddesi'ndeki otoparkın alt katındaki oto yıkamacıda meydana geldi. Ömer Can Gökçe'nin işlettiği iş yerine gelen M.D. ve L.D. isimli kardeşler, kapıyı tornavidayla zorlayıp açtı. İçeri giren kardeşler, 500 TL ile motosiklet ve depo anahtarlarını alıp kaçtı. Sabah işe gelen Ömer Can Gökçe, ortalığın dağınık olduğunu görünce hırsızlığı anlayıp polise haber verdi ve şikayetçi oldu. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı M.D. ile L.D.'nin gerçekleştirdiğini tespit edip, yakalamaları için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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