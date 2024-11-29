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        Amasya'da sobaya tiner döken stajyer 5 lise öğrenci yaralandı

        AMASYA'da bir iş yerinde ısınmak için yakılan sobaya tiner döken stajyer 5 lise öğrencisi, patlamada yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:00
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        Amasya'da sobaya tiner döken stajyer 5 lise öğrenci yaralandı
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        AMASYA’da bir iş yerinde ısınmak için yakılan sobaya tiner döken stajyer 5 lise öğrencisi, patlamada yaralandı.

        Göynücek ilçesinde sabah saatlerinde römork imalatı yapan bir iş yerinde staj yapan 5 lise öğrencisi ısınmak için sobayı yaktı. Sobaya diner dökünce bir anda patlama meydana geldi. Alevler arasında kalan öğrenciler, can havli ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 öğrenciyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

        Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’ ifadelerine yer verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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