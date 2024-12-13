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        Tünel çıkışında otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada; 1 yaralı

        AMASYA'da, tünel çıkışında bariyere çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü Hakan P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:55
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        Tünel çıkışında otomobilin bariyere çarptığı kaza kamerada; 1 yaralı
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        AMASYA'da, tünel çıkışında bariyere çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü Hakan P. (35), yaralandı. O anlar, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yeşil Yenice mevki Akdağ Tüneli çıkışında meydana geldi. Hakan P.’nin kontrolünü yitirdiği 05 ADD 701 plakalı otomobil, takla atarak bariyerleri aşıp, boş arazide ters döndü. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay anı ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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