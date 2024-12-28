'Cinsel saldırı' hükümlüsü, polisin takibiyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Alparslan Türkeş Caddesi Işıklı Kavşak'ta 55 T 7412 plakalı taksiyi durdurdu. Polisi görünce tedirgin olan Faruk Geyik, yolcu olarak bindiği taksiden inip kaçtı. Polis ekipleri, Faruk Geyik'i 300 metre takibin ardından Kale Yolu mevkisinde yakaladı. Yapılan sorgusunda Geyik’in 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Faruk Geyik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Geyik’in, taksiden kaçma anı ise mobese kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.