Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı (2)

Amasya’da otomobilde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni taşıyan sürücü Cengiz Ekinci ile araçta bulunan Kerem Oğur ve Deniz Cantepe, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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