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        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı (2)

        3TUTUKLAMAAmasya'da otomobilde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni taşıyan sürücü Cengiz Ekinci ile araçta bulunan Kerem Oğur ve Deniz Cantepe, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:55
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        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı (2)
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        3TUTUKLAMA

        Amasya’da otomobilde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni taşıyan sürücü Cengiz Ekinci ile araçta bulunan Kerem Oğur ve Deniz Cantepe, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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