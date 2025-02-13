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        Amasya'da seyir halindeyken alev alan minibüs yandı

        AMASYA'da seyir halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:35
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        Amasya'da seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
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        AMASYA’da seyir halindeyken alev alan minibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Boğazköy mevkisi Duruca yolu kavşağında dün akşam, İrfan K., yönetimindeki 05 M 0028 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, minibüsü yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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