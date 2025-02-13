Amasya'da seyir halindeyken alev alan minibüs yandı

Boğazköy mevkisi Duruca yolu kavşağında dün akşam, İrfan K., yönetimindeki 05 M 0028 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, minibüsü yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

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