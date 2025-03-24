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        Açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenip öldü

        AMASYA'da ocaktan sızan gazdan zehirlenen Fatma Kılıç (76) evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:40
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        Açık unutulan ocaktan sızan gazdan zehirlenip öldü
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        AMASYA’da ocaktan sızan gazdan zehirlenen Fatma Kılıç (76) evinde ölü bulundu.

        Olay, saat 01.30 sıralarında Üçler Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Kılıç’ın 2 gündür telefonla kendisine ulaşamayan il dışındaki yakınları, endişelenerek komşularından yardım istedi. Kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmemesi üzerine şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdiğinde Kılıç’ı mutfağa serdiği yatağın içerisinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Kontrolde, Fatma Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç’ın cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan Fatma Kılıç’ın, çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, dinlenmek için mutfağa serdiği yatağa yattığı, kaynayan suyun taşıp ateşi söndürdüğü, gazın odaya yayılmasıyla zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇAYDANLIK SÖNÜNCE İÇERİ GAZ YAYILMIŞ

        Yalnız yaşayan Kılıç’ın evine 6 ay önce taşındığını belirten Mahalle Muhtarı Coşan Aylak, “Tek yaşayan gariban bir teyzemizdi. Çay demlemek için ocağa çay koymuş ve yatağına yatmış. Çaydanlıktaki su taşınca ocak sönmüş. Gaz zehirlenmesinden teyzemiz ölü bulundu” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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