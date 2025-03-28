Amasya'da otomobil reklam panosuna çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Boğazköy mevkisinde meydana geldi. Sinan A.’nın kontrolünü yitirdiği 19 KZ 330 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir reklam panosuna çarptı. Kazada aracın tavan kısmı parçalanırken, sürücü ile birlikte Yeter A., Hava A., Fatmagül G., Esmanur G., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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