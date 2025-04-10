Biri bagajda 6 kaçak göçmen yakalandı; 2 sürücü tutuklandı

AMASYA'da durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 1’i bagajda, Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücüler tutuklandı.

Doğu illerinden alınan 6 kaçak göçmeni batı illerine taşıdığı belirlenen 24 plakalı ‘öncü’, diğeri ‘artçı’ iki otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Kent girişi polis uygulama noktasında dün akşam durdurulan otomobillerde yapılan aramada, arkadan gelen araçta yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i bagajda Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah adliyeye sevk edilen otomobillerin sürücüleri S.B. ile F.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.