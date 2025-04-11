Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 63 köy yolu kardan kapandı

        AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 63 köy yolu kardan kapandı
        ABONE OL

        AMASYA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 19, Gümüşhacıköy ve Taşova'da 13'er, Hamamözü, Merzifon ve Suluova’da 6'şar olmak üzere toplam 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de matematik öğretmenleri Maarif Modeli için bir araya geldi
        Gümüşhacıköy'de matematik öğretmenleri Maarif Modeli için bir araya geldi
        Gümüşhacıköy'de Polis Haftası kutlamaları devam ediyor.
        Gümüşhacıköy'de Polis Haftası kutlamaları devam ediyor.
        Gümüşhacıköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
        Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
        Biri bagajda 6 kaçak göçmen yakalandı; 2 sürücü tutuklandı
        Biri bagajda 6 kaçak göçmen yakalandı; 2 sürücü tutuklandı