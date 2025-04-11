Amasya'da 63 köy yolu kardan kapandı

AMASYA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 19, Gümüşhacıköy ve Taşova'da 13'er, Hamamözü, Merzifon ve Suluova’da 6'şar olmak üzere toplam 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.