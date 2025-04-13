Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AMASYA’nın Taşova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Taşova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.43’te oldu. Yerin 6.21 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Taşova’nın yanı sıra Amasya kent merkezi ile çevre illerde de hissedildi.