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        Drift atan sürücüye 34 bin 880 TL ceza

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde drift atan sürücüye 34 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:00
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        Drift atan sürücüye 34 bin 880 TL ceza
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde drift atan sürücüye 34 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

        Merzifon Havalimanı yolunda otomobiliyle drift atan A.A.K., bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ile sürücüyü tespit etti. Sürücü A.A.K.’ye trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 34 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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