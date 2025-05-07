Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

Doğu illerinden alınan 6 kaçak göçmeni batı illerine taşıdığı belirlenen otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Otomobilin sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

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