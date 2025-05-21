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        Bordür taşına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde bordür taşına çarpan otomobilinde sıkışan Özkan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:50
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        Bordür taşına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        AMASYA’nın Suluova ilçesinde bordür taşına çarpan otomobilinde sıkışan Özkan B. (23), yaralandı.

        Kaza, bugün Suluova ilçesi Salucu köyü mevkisinde meydana geldi. Özkan B’nin kontrolünü yitirdiği 55 ABU 191 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonu girişindeki bordür taşına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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