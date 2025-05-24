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        Amasya Adliyesi'nin sevimli kedisi 'Adalet'

        AMASYAAdalet Sarayı'nın 9 yıldır maskotu olan ve 'Adalet' ismi verilen kedi, adliye çalışanları tarafından bakılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:30
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        Amasya Adliyesi'nin sevimli kedisi 'Adalet'
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        AMASYAAdalet Sarayı'nın 9 yıldır maskotu olan ve 'Adalet' ismi verilen kedi, adliye çalışanları tarafından bakılıyor.

        Amasya'da 9 yıl önce adliyeye gelen ve sahipsiz olduğu düşünülen kediye, adliye personeli tarafından 'Adalet' ismi verildi. Koridorlardan hakim odalarına, danışma masasından mahkeme salonlarına kadar özgürce dolaşan Adalet, bazen masa üstünde, bazen de pencere kenarında uyuyor. Kedinin bakım ve beslenmesini adliye çalışanları üstlenirken, veteriner kontrolleri de aksatılmıyor. Mamaları, sütü ve aşıları düzenle olarak sağlanan kedi, yıllar içinde adliyenin sembollerinden biri haline geldi.

        'ADLİYE OLARAK BAKIYORUZ'

        Kedinin adliye içinden neredeyse hiç ayrılmadığını belirten Amasya Adliyesi'nde danışma görevlisi olarak çalışan Derinsu Berrin Taşdan, Adalet'in kendisinden bile eski olduğunu söyledi. Taşdan, "Burada 11 aydır görev yapıyorum ancak Adalet benden daha eski, 9 yıldır burada. Geldiğimde hamileydi. Yavrularını sahiplendirdik. Mesai saatleri içerisinde sürekli mamasını ve suyunu veriyoruz. Hayvansever avukatlarımız da mama getiriyor. Başsavcımızın, hakimlerimizin ve memurlarımızın desteğiyle adliye olarak ona bakıyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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