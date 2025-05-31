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        Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu

        AMASYA'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:55
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        Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        AMASYA'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasındaki mahallerde de yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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