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        Amasya'da, asker eğlencesindeki yemekten rahatsızlanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı

        AMASYA'da asker eğlencesinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 03:07 Güncelleme: 12.06.2025 - 03:10
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        Amasya'da, asker eğlencesindeki yemekten rahatsızlanan 39 kişi hastaneye kaldırıldı
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        AMASYA'da asker eğlencesinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Hacılar Meydanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan davetlilere tavuklu yemek ikram edildi. Eğlencenin ardından mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşayan 39 kişi rahatsızlandı.

        Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

        Hastaneye kaldırılan 39 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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